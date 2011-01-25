Доработать js-виджет

Здравствуйте.

Нужно немного изменить вот этот виджет http://jscolor.com/

Добавить две кнопки внизу (Ок и Отмена), и заголовок, в к-ром будет надпись "Выбор цвета" и хекс код выбираемого цвета, а не в поле на странице, как у них сделано. При нажатии кнопки Отмена цвет в поле на странице не должен меняться. Код цвета и цвет поля на странице должны меняться только при нажатии Ок. Еще, при этом поле к-рое идет следующим, должно принять те же значения (поля для выбора цвета на странице будут идти колонкой, штук десять). Т.е. менять цвет не в одном поле, а в нем, и в том к-рое ниже. Если что-то непонятно, смотрите демо пример, к-рый идет с библиотекой, его же можно взять для тестирования, только полей добавить.

В приложении образец, как должен выглядет виджет после доработки. HTML код кнопок я предоставлю, ваша задача - разместить их в нужном месте.