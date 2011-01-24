Массовой рассылки, в Joomla в «Группа Пользователей» нужно добавить еще несколько групп с одинаковыми условиями для пользователя. Проблема в то, что хостер не отсылает за раз более 80 писем. Я хочу сделать ...
Интеграция SHOPCMS с платёжным сервисом telegate.
Нужно сделать Интеграция SHOPCMS с платёжным сервисом telegate.ru
Подробности в аське 399037
Заявки фрилансеров
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