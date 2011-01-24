Нужен скрипт случайного выбора чисел

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок104 просмотра

Короче есть база фамилий с именами, также у каждого з них есть порядковый номер

Можно либо номера использовать, либо фамилии.

Этот скрипт должен в случайном порядке выбирать любого из них, это будет победитель акции

Нужно либо найти такой скрипт и установить его скажем на поддомен сайта, либо внедрить в сам сайт на вебасисте.

Либо вообще найти такую программу, чтобы мы могли ее просто на комп поставить, а через сайт уведомлять кто победил.

Это розыгрыш среди зарегистрированных пользователей сайта с призами, чтобы увеличить количество зарегистрированных

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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