Нужен скрипт случайного выбора чисел

Короче есть база фамилий с именами, также у каждого з них есть порядковый номер

Можно либо номера использовать, либо фамилии.

Этот скрипт должен в случайном порядке выбирать любого из них, это будет победитель акции

Нужно либо найти такой скрипт и установить его скажем на поддомен сайта, либо внедрить в сам сайт на вебасисте.

Либо вообще найти такую программу, чтобы мы могли ее просто на комп поставить, а через сайт уведомлять кто победил.

Это розыгрыш среди зарегистрированных пользователей сайта с призами, чтобы увеличить количество зарегистрированных

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)