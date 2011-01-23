При загрузке страницы, плагин берет все ссылки этой страницы (a href), составляет список доменных имен и отправляет его на заданный URL (http://...) В ответе приходят соответствия некоторым ссылкам наборов параметров. Плагин в соответствующих ...
Доработка модуля Joomla
На сайте стоит компонент autostand, и модуль поиска по нему. Нужно превратить этот компонент из компонента автокоталога в компонент каталога лодок.
Основная задача, это переделать фильтр параметров на модуле поиска и прикрутить форму отправки данных со страницы выбранной лодки.
В принципе все, конечно не обязательно использовать autostand, можно то что вы считаете нужным( например adsmanager), главное, что бы был реализован функционал.
Более подробное ТЗ предоставлю понравившемуся кандидату.
Процесс работы следующий. Я вышлю вам ТЗ и вы озвучиваете мне вашу точную цену, после я отправлю вам дамп базы сайта и сам сайт, все манипуляции вы производите на своем хостинге, и в случае необходимости мы с вами вносим поправки. По окончании работы, я оплачиваю ваши услуги и вы переносите сайт ко мне либо предоставляете архивом.
Большая просьба в предложениях к проекту указывать хотя бы примерную стоимость и сроки, т.к. более менее функционал я объяснил. Ничего сверх сложного делать не придеться, и если вы у вас достаточно необходимых знаний, для реализации моей задачи, то милости прошу. Со своей стороны гарантирую честность и открытость.
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