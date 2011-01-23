Доработка модуля Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

На сайте стоит компонент autostand, и модуль поиска по нему. Нужно превратить этот компонент из компонента автокоталога в компонент каталога лодок.

Основная задача, это переделать фильтр параметров на модуле поиска и прикрутить форму отправки данных со страницы выбранной лодки.

В принципе все, конечно не обязательно использовать autostand, можно то что вы считаете нужным( например adsmanager), главное, что бы был реализован функционал.

Более подробное ТЗ предоставлю понравившемуся кандидату.

Процесс работы следующий. Я вышлю вам ТЗ и вы озвучиваете мне вашу точную цену, после я отправлю вам дамп базы сайта и сам сайт, все манипуляции вы производите на своем хостинге, и в случае необходимости мы с вами вносим поправки. По окончании работы, я оплачиваю ваши услуги и вы переносите сайт ко мне либо предоставляете архивом.

Большая просьба в предложениях к проекту указывать хотя бы примерную стоимость и сроки, т.к. более менее функционал я объяснил. Ничего сверх сложного делать не придеться, и если вы у вас достаточно необходимых знаний, для реализации моей задачи, то милости прошу. Со своей стороны гарантирую честность и открытость.

Joomla
14 лет назад
Samson9
Семен 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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