Плагин для браузера

При загрузке страницы, плагин берет все ссылки этой страницы (a href), составляет список доменных имен и отправляет его на заданный URL (http://...)

В ответе приходят соответствия некоторым ссылкам наборов параметров.

Плагин в соответствующих местах страницы (там где находятся ссылки из ответа) добавляет иконку, при наведении на которую появляется окошко.

Содержимое окошка зависит от тех параметров, которые соответствуют данной ссылке.

Параметры:

1. subscribe. Если присутствует такой параметр, в форме отображается поле для ввода email адреса и кнопка "Подписаться". При нажатии на кнопку введенный email адрес, а так же адрес текущей страницы отправляется на заданный URL.

2. mailto. Если присутствует такой параметр, в форме отображается кнопка "Написать".

3. mailfrom, subj - доп.параметры для кнопки "Написать"

При нажатии на кнопку "Написать" параметры mailto, mailfrom, subj, а так же адрес текущей страницы отправляются на заданный URL, в случае успешной отправки рядом с кнопкой появляется надпись "готово"