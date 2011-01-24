Поправить модуль чпу на Джумле.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки167 просмотров

Добрый день,

требуется поправить модуль чпу на сайте, при прикрутке появились небольшие ошибки.

Требуется аудит сайта и правка псевднимов.

Оплата по факту яндекс деньгами.

ася 2 08 514 9 90

Joomla
14 лет назад
EventLP
Влади 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
38 отзывов

Выбранный исполнитель

pel0tkin
Глеб 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Все отлично, рекомендую. Чувствуется опыт и профессионализм.
Абсолютно адекватный заказчик. Задачу поставил, после выполнения оперативно оплатил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

pel0tkin
Глеб 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад