Разработка приложения для Vkontakte.ru

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок187 просмотров

Необходимо написать подобное приложение http://vkontakte.ru/app2039771_11679498 . И добавить в него дополнительный функционал.

14 лет назад
antonka
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров