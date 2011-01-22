Нужен парсер статей с 3-х сайтов. на сайты DLE

Нужен парсер статей с 3-х сайтов.

источники не на дле. они на самописах.

конечные сайты на которые собсно и заливать контент – на DLE

131272222 – аська

Парсер должен парсить статьи с маилру и еще 2-х популярных источников, и сразу забивать их на сайты в дле.

Парсить надо с картинками. картинки сохранять на сервер.

В статьях выставлять рандомно даты, и мешать их...

Может быть как модулем на дле, так и отдельным скриптом, который подключается к дле сайту и в него постит