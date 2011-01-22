Нужно унаследоватся от компонента PivotViewer , и сделать чтоб боковые филтры по умолчанию были все развернуты.. Еще нужно добавить на элементы сверху кнопочку.. Вторая задача : Сделать на php инструмент для ...
Нужен парсер статей с 3-х сайтов. на сайты DLE
Нужен парсер статей с 3-х сайтов.
источники не на дле. они на самописах.
конечные сайты на которые собсно и заливать контент – на DLE
131272222 – аська
Парсер должен парсить статьи с маилру и еще 2-х популярных источников, и сразу забивать их на сайты в дле.
Парсить надо с картинками. картинки сохранять на сервер.
В статьях выставлять рандомно даты, и мешать их...
Может быть как модулем на дле, так и отдельным скриптом, который подключается к дле сайту и в него постит
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