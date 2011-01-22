Флеш-галерея

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок175 просмотров

Разработать флеш-галерею по ТЗ. Прошу отвечать после просмотра ТЗ, если Вы уверены, что сможете сделать именно эту галерею, а никакую другую.

Сроки сутки-двое + сутки на доработку. Бюджет 2000 рублей.

14 лет назад
zakaz15
48 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров