Есть график такого вида: http://gyazo.com/9f2611c0642db084a70cb98797a80595.png Надо написать скрипт, который будет каждый день по времени GMT генерировать какой-то процент от 2.0000 до 4.0000 и от -1.000 до 0, и выводить в таком ...
Флеш-галерея
Разработать флеш-галерею по ТЗ. Прошу отвечать после просмотра ТЗ, если Вы уверены, что сможете сделать именно эту галерею, а никакую другую.
Сроки сутки-двое + сутки на доработку. Бюджет 2000 рублей.
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