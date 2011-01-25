Перенос скриптов платника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка119 просмотров

Нужно перенести скрипты СМС биллинга с работающего платника на новый с учетом нового оформления страницы оплаты

14 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад
$50
3 дня
Все сделано быстро и качественно. Рекомендую
Четкое ТЗ и приятный в общении человек. Желаю успехов. Надеюсь будем и дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад