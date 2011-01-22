Здравствуйте! Необходимо доработать проект на ASP.NET 4.0 (C#), VS 2010. Только Киев. Подробности при личной переписке.
Написание модуля отзывы
Движок ДЛЕ 8.3
Сделать статической страницей.
1) Просмотр/ Редактирование/Удаление отзывов из Админки
2) Добавление ответа на отзыв
Настройки:
1) Максимальное количество символов
2) Минимальное количество символов
3) Количество отзывов на страницу
5) Защита от флуда
6) Автоматическая разбивка длинных слов
7) Код безопасности
8) Капча
9) Изображение маленькая картинка для отображения 128 на 128 , при нажатии отображаеться 800 на 600 , должно автоматически если картинка больше 800 на 600 делаться 800 на 600.
10) Добавить в форме добавления , кто добавляет покупатель или же сто , интернет магазин
11) Дальше советуйте, что можно сделать еще
Скайп : souldp
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