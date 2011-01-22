Здравствуйте! Необходимо доработать проект на ASP.NET 4.0 (C#), VS 2010. Только Киев. Подробности при личной переписке.
Нужен сайт, транслирующий видео с вебкамеры (red5)
1 – На сайте должна быть одна главная страница, в центре которой должно быть место, где будет транслироваться онлайн видео с вебкамер пользователей сайта, все пользователи будут видеть одного (нужно использовать red5).
2 – Через определённое время этот пользователь должен сменяться други, у которого подключена вебкамера (пример: на сайте 100 человек. У тех, у кого нет вебкамер доступ запрещается. Остальные же в рандомном порядке, например через 20 секунд сменяют друг друга и все остальные видят этого одного человека в центре экрана).
3 – Должен быть очень простой чат (например основанный на red5) под этим окном. Никакой регистрации не надо. Всё должно быть проще некуда. Онлайн вещание рандомнех людей по несколько секунд + простейший чат.
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