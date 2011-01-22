Нужен сайт, транслирующий видео с вебкамеры (red5)

1 – На сайте должна быть одна главная страница, в центре которой должно быть место, где будет транслироваться онлайн видео с вебкамер пользователей сайта, все пользователи будут видеть одного (нужно использовать red5).

2 – Через определённое время этот пользователь должен сменяться други, у которого подключена вебкамера (пример: на сайте 100 человек. У тех, у кого нет вебкамер доступ запрещается. Остальные же в рандомном порядке, например через 20 секунд сменяют друг друга и все остальные видят этого одного человека в центре экрана).

3 – Должен быть очень простой чат (например основанный на red5) под этим окном. Никакой регистрации не надо. Всё должно быть проще некуда. Онлайн вещание рандомнех людей по несколько секунд + простейший чат.