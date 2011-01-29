Приватно для Ткаченко Игоря (Tkachenko)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка126 просмотров

Требуется скрит регистрации на для определенного движка. Капчу распознавать через соотв. сервисы. Реализация скрипта: XHE или PHP на усмотрение разработчика. В последнем варианте скрипт должен работать с Денвера.

PHP
14 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$250
2 дня
Игорь великолепно справился с работой: быстро, качественно в срок. Код понятный, хорошо комменитирован. С удовольствием поработаю еще!
Александр - один из постоянных клиентов. Он с пониманием относится к процессу, недвусмысленно выражает свои мысли и оплачивает вовремя. Полный набор для успешного сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад