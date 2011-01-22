Поиск - Api Ebay

Добрый вечер.

Нужно встроить поиск по ebay на сайт.

Ищу исполнителя с обязательным опытом работы с ebay api.

Прощу оставлять заявки только тех, у кого он есть.

Если таковые исполнители найдутся, вышлю более подробные макеты отображения поиска на сайте.