Написать несложный скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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В общем задача проста: Есть 2 скрипта php назовем их test и test 2.php Данные в скриптах выводятся через: file_get_contents Нужен скрипт который бы считывал инфу с файла test2.php И если файл не доступен брал бы данные с файла test.php А если файл test2.php доступен то соответсвенно информация выводилась с этого файла.

PHP
14 лет назад
Dmitriy90
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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