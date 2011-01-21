Написать несложный скрипт

В общем задача проста: Есть 2 скрипта php назовем их test и test 2.php Данные в скриптах выводятся через: file_get_contents Нужен скрипт который бы считывал инфу с файла test2.php И если файл не доступен брал бы данные с файла test.php А если файл test2.php доступен то соответсвенно информация выводилась с этого файла.