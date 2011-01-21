Оформление эффектов на jQuery

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок169 просмотров

Есть простая страничка, нужно сделать - при наведении на кнопки что бы выезжяла менюшка с текстом и формой select 3-4 кнопкам на jQuery

важно акуратное оформление и умение делать верстку в html (оформить меню подсказку)

в фотошоп рисовать ничего не нужно

HTMLjQuery
14 лет назад
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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