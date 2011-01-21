Оформление эффектов на jQuery

Есть простая страничка, нужно сделать - при наведении на кнопки что бы выезжяла менюшка с текстом и формой select 3-4 кнопкам на jQuery

важно акуратное оформление и умение делать верстку в html (оформить меню подсказку)

в фотошоп рисовать ничего не нужно