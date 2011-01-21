Модификация кода. РНР + JS

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  2. Веб-программирование
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1. Сделать всплывающее окно на яваскрипте.

2. Изменение формы заказа в virtuemart 1.1.5 (joomla 1.5.18)

3. Модификация модуля «Последние поступления» virtuemart 1.1.5

все ТЗ прилагаются.

Бюджет обсуждается.

Связь:

АСЯ: 94973три50 Алексей

Скайп: alexsys81

JavaScriptJoomla
14 лет назад
vmage
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров