Вывод количества товаров в сетке категорий uercart

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки137 просмотров

Имеем переопределенный каталог через template.php

требуется добавить количество категорий после каждой категории.

14 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

alex-loginov
Александр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
Оперативно и профессионально справился с задачей. настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
Четко поставленная задача + быстрая проверка + достойная и своевременная оплата = взаимовыгодное сотрудничество. Очень доволен. Надеюсь еще поработаем

Заявки фрилансеров

alex-loginov
Александр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад