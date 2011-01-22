Обрабатывает txt документ, берёт первые N строк и приводит их в такой вид, пример ниже: было строка1 строка2 строка3 стало {строка1|строка2|строка3}
Вывод количества товаров в сетке категорий uercart
Имеем переопределенный каталог через template.php
требуется добавить количество категорий после каждой категории.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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