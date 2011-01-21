Только на Delphi (можно со вставками на Ассемблере, если это ускорит процесс). Необходимо надёжно фильтровать картинки от зашумлений (какие конкретно, будет сообщено в ТЗ). Требуется оперативный и качественный результат. Только опытным исполнителям с высокой ...
Работа с Post Affiliate Pro 4
Нужен человек, который писал плагины для Post Affiliate Pro 4
Работа от настройки нового стиля, до использования их API.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $60
Требуются ТОЛЬКО кандидатуры, проживающие в Челябинске. ОТремонтиовать модуль для рассылки почты по базе. Сделан на пхп. Коннектится с БД Майскле. Делался 4 года ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен человек который очень хорошо разбирается в html5. у нас есть приложение на html5, в браузерах все нормально показывается, а на мобилных выдается не правильный контент. нужно оперативно подправить js и htmlВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется провести развернутый аудит безопасности сайта для выявления уязвимостей разного уровня и предложение по их прикрытию.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо исправить небольшой баг JS кода на работающем сайте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт serverov.net - в основе лежит мониторинг игровых серверов LGSL. Надо изучить и расширить функционал сайта, согласно техническому заданию, исправляя непредвиденные недочеты. В случае удачного сотрудничества рассчитываем сотрудничать дальше. Отвечу на все вопросы, пишите. Тех ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Задача. Есть сайт www.1001ruchka.ru Есть раздел: http://www.1001ruchka.ru/index.php?categoryID=2 Но яндекс держит в индексе эту страницу как: http://www.1001ruchka.ru/?categoryID=2 Нужно сделать чтобы для этой и других страниц вида /?categoryID=2 был ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Подробное задание в приложенииВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Всем привет! Хочу найти исполнителя, который сможет реалиозовать кнопку поделится на всех страницах сайта со следующим функионалом: 1. Настройка параметров или их автоматическое определение: ссылка, название ссылки, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо посадить несложную верстку на wordpress и выложить на хостинг. Верстка в приложении. Все предложения только в проект с ценами и сроками, желательно сразу пример сайта на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад