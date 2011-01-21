Разработать кнопку "Поделиться" (не стандарт)

Всем привет!

Хочу найти исполнителя, который сможет реалиозовать кнопку поделится на всех страницах сайта со следующим функионалом:

1. Настройка параметров или их автоматическое определение: ссылка, название ссылки, описание ссылки, картинка

2. соцсети: facebook, вконтакте, твиттер, моймир, лайвжурнал, odnoklassniki, яндекс закладки, гугл закладки, мемори, бобрдобр,

3. мини-система управления: определение страниц где вставлен код, с возможностью задать все параметры вручную (первоначально опредеение их автоматом) и в идеале возможность статистика кликов

Если есть готовые решения – предлагайте, но главное чтобы можно было настроить полносью под себя (убрать логтипы и тп)