Требуются ТОЛЬКО кандидатуры, проживающие в Челябинске. ОТремонтиовать модуль для рассылки почты по базе. Сделан на пхп. Коннектится с БД Майскле. Делался 4 года ...
Разработать кнопку "Поделиться" (не стандарт)
Всем привет!
Хочу найти исполнителя, который сможет реалиозовать кнопку поделится на всех страницах сайта со следующим функионалом:
1. Настройка параметров или их автоматическое определение: ссылка, название ссылки, описание ссылки, картинка
2. соцсети: facebook, вконтакте, твиттер, моймир, лайвжурнал, odnoklassniki, яндекс закладки, гугл закладки, мемори, бобрдобр,
3. мини-система управления: определение страниц где вставлен код, с возможностью задать все параметры вручную (первоначально опредеение их автоматом) и в идеале возможность статистика кликов
Если есть готовые решения – предлагайте, но главное чтобы можно было настроить полносью под себя (убрать логтипы и тп)
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