XPCOM-компонент на C++

Необходима функциональность та же, что у nsIWebBrowserFind (window.find в Javascript)

однако с некоторыми отличиями:

поиск всегда ведется с начала страницы,

включен поиск во фреймах,

поиск только по целым словам,

два режима - остановиться на первом совпадении, найти все совпадения

без скроллинга (scrollSelectionIntoView) и выделения текста (по крайней мере видимого)

по завершении поиска все совпадения (если несколько) должны возвращаться в виде массива диапазонов (ranges)

основная причина, почему нужен C++ - скорость

соответственно скорость реализации требуется на уровне nsIWebBrowserFind (не более +20% за поиск одного совпадения)

компонент должен работать в расширении для Firefox (xul,javascript)

доставка с сорс-кодом, пожалуйста.