Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен22 заявки300 просмотров

Доброго времени суток всем читающим данное сообщение!

Все просто:

Задача: сделать так, чтобы сайт заработал (впоследствии его раскрутка)!

Имеется дизайн.

все остальное - в личку

14 лет назад
LiluWeb
41 год
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

rus-www
53 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Дмитрий!!! Огромное вам спасибо за все!!! Настоящий мастер своего дела! Свое впечатление: Всегда приветлив, отзывчив, вежлив, всегда объяснит, разложив все по полочкам. Очень добросовестный freelancer!!! Все работы были сданы в срок! Настоятельно рекомендую, господа! Не пожалеете! Оценка 5+. Работаем с Дмитрием уже не в первый раз и я очень довольна!

Заявки фрилансеров

rus-www
53 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вывести страничку на главную - webasyst

    www_modnoe_kz вот тут есть блок СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ вот прямо над ним нужно вывести одну страничку, текстовый блок это вебасист ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка смс-биллинга

    $100

    Необходим разработчик для смс-биллинга проект. Необходимы хорошие знания фреймворка Kohana 2.3.4 и базовые знания Linux. Требуется, через API агрегаторов (А1 и т.д.) настроить работу приема смс и подписок за короткие сроки. ...

    Linux
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Калькулятор

    $40

    Добрый вечер. Нужно сделать калькулятор для сайта на js для сайта с движком вордпресс. Файл excel прилагается, как и api приватбанка (понадобится) Видео ролики поясняющие работу с калькулятором: http://dl.dropbox.com/u/2143447/2011-01-20_1804.swf http://dl.dropbox.com/u/2143447/2011-01-20_1806.swf ...

    JavaScriptWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Компонент для Joomla v1.5

    $270

    Необходимо написать компонент для Joomla v1.5 по Техническому Заданию. Компонент представляет собой сервис платных объявлений для целевой аудитории (музыкантов). Администратор размещает у себя в панели объявления. Пользователь, выбрав понравившееся ему объявление, проходит процедуру оплаты ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Спарсить каталог с сайта

    Спарсить каталог с данными в бд магазина на основе ShopScript Lego Edition Сайт для парсинга: www.mebelenko.ru Парсить надо полностью с закачкой фотографий. Оставляйте предложения по цене и срокам ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аудио-дорожка под Joomla

    Требуется разработать аудио-дорожку двух типов, для воспроизведения mp3 файлов. Сайт сделан на Joomla. Дизайн и вёрстка будут предоставлены. Образецы можно увидеть по адресу http://www.justinbiebermusic.com/news.aspx (под шапкой) и http://www.justinbiebermusic.com/album.aspx?pid=12441. Требования ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад