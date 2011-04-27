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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Работа сделана на "отлично"! Большое спасибо! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Ответный отзыв
Четко и грамотно поставил задачу. Предоставил все необходимые данные для работы. Все время был на связи, и возникающие вопросы решались оперативно в рабочем порядке. Никаких задержек с оплатой не возникло. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$40
10 баллов
12 лет назад
Дмитрий!!! Огромное вам спасибо за все!!! Настоящий мастер своего дела! Свое впечатление: Всегда приветлив, отзывчив, вежлив, всегда объяснит, разложив все по полочкам. Очень добросовестный freelancer!!! Все работы были сданы в срок! Настоятельно рекомендую, господа! Не пожалеете! Оценка 5+. Работаем с Дмитрием уже не в первый раз и я очень довольна!
$33
10 баллов
13 лет назад
Дмитрий проявил себя как профессионал,адекватный ,вежливый парень,всегда на связи,отлично выполнил заказ,я очень доволен,рекомендую всем ! Продолжаем совместную работу !
Веб-программирование
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 4 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга