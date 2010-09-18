LiluWeb

Людмила LiluWeb

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Срочно! Фирменный стиль одежды

    Добрый день Нужно разработать тип и фирменный стиль одежды для сотрудников гипермаркета (одежда для сотрудников рыбного цеха, мясного цеха, повара, обыковенные сотрудники гипермаркета, кассиры) Срочно бюджет не определен

    Фирменный стиль11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    Доброго времени суток всем читающим данное сообщение! Все просто: Задача: сделать так, чтобы сайт заработал (впоследствии его раскрутка)! Имеется дизайн. все остальное - в личку

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Электронный бланк

    Добрый день. нужно создать бланк для новых электронных сообщений электронной почты в формате HTML (а также для все документов вордовских). Файл с дизайном есть. Кто поможет? Заранее всем спасибо, Людмила

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип, бланки, визитки, фирменный стиль

    $90

    Добрый день всем! необходимо разработать новый логотипчик, визиточки, фирменные бланки, подпись для писем, презентацию (оформление) для компании, занимающейся продажей изделий из всякого рода стали цвет - серый (типа сталь) в сочетании с ..... на ваш вкус. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта

    Доброго времени суток всем существует сайт на английском языке (сайт партнера) нужно перевести его на русский язык и сделать так чтобы он заработал ссылку на сайт скину всем тем, кто изъявит желание взяться за это дело ОЧЕНЬ СРОЧНО

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка базы данных

    Суть идеи такова - создать каталог оборудования. Так как наша мини конторка занимается системами видеонаблюдения, поэтому в этой базе должны быть забиты все то, что относится к данной теме. База должна содержать обязательно фото товара, ...

    Базы данных27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Stefania
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$90
10 баллов
13 лет назад
Логотип, бланки, визитки, фирменный стиль
Прекрасное сотрудничество, идеальный заказчик! Также хотелось выполнить и проект) Рада, если это удалось! С удовольствием творчески помогу Вам и в дальнейшем!
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Электронный бланк
Приятное сотрудничество. Быстрая оплата. Четкие требования! Постоянная связь! РЕКОМЕНДУЮ!
Хороший исполнитель! Четко! Быстро! Качественно! Огромное спасибо, Валерий!
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