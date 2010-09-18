всем добрый день нужен проект в автокаде по расстановке офисной мебели (дизайн без визуализации, можно с визуализацией) срочный проект все подробности в личку
- Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт11 лет назад
кому не спиться.... необходимо нарисовать кое-какой рисуночек и вставить его в фотографию. подробности в личку. срочноОбработка фотографий12 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день Нужно разработать тип и фирменный стиль одежды для сотрудников гипермаркета (одежда для сотрудников рыбного цеха, мясного цеха, повара, обыковенные сотрудники гипермаркета, кассиры) Срочно бюджет не определенФирменный стиль11 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток всем читающим данное сообщение! Все просто: Задача: сделать так, чтобы сайт заработал (впоследствии его раскрутка)! Имеется дизайн. все остальное - в личкуВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день. нужно создать бланк для новых электронных сообщений электронной почты в формате HTML (а также для все документов вордовских). Файл с дизайном есть. Кто поможет? Заранее всем спасибо, ЛюдмилаHTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $90
Добрый день всем! необходимо разработать новый логотипчик, визиточки, фирменные бланки, подпись для писем, презентацию (оформление) для компании, занимающейся продажей изделий из всякого рода стали цвет - серый (типа сталь) в сочетании с ..... на ваш вкус. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Доброго времени суток всем существует сайт на английском языке (сайт партнера) нужно перевести его на русский язык и сделать так чтобы он заработал ссылку на сайт скину всем тем, кто изъявит желание взяться за это дело ОЧЕНЬ СРОЧНОСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Суть идеи такова - создать каталог оборудования. Так как наша мини конторка занимается системами видеонаблюдения, поэтому в этой базе должны быть забиты все то, что относится к данной теме. База должна содержать обязательно фото товара, ...Базы данных27 заявокЗакрыт13 лет назад