Электронный бланк

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки216 просмотров

Добрый день.

нужно создать бланк для новых электронных сообщений электронной почты в формате HTML (а также для все документов вордовских).

Файл с дизайном есть.

Кто поможет?

Заранее всем спасибо,

Людмила

HTML
14 лет назад
LiluWeb
41 год
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
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1 день
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apelab
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