Сверстать несколько doc файлов.

По сути задача сделать doc2html.

Есть сайт - http://texcom.in.ua/. Он в процессе разработки еще.

Приходят статьи в doc и их надо на сайт добавлять.

Я даю ФТП доступ + имя шаблона, в который необходимо текст добавить, Вы добавляете.

Сразу говорю, автоматическая перегонка doc в html под видом ручной работы неприемлема.

Пишите в аську сразу. Кого выберу - с тем уже тут оформим сотрудничество.