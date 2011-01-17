Сверстать дизайн psd на joomla главная страница и внутренняя. Если будет все нормально буду еще подкидывать работу такого рода. Обязательно связь через скайп, айсикью нет. скайп - brndcrte
Коррекция шаблона для Joomla
Необходимо поправить отображение некоторых блоков в браузере Google Chrom
Выбранный исполнитель
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