Нужен верстальщик

- ответственно подходящий к поставленной задаче;

- доступный в сети хотя бы несколько часов в день;

- понимающий, что такое семантическая верстка;

Необходим опыт:

- верстка HTML/XHTML

- отличное знание СSS

Полезен опыт:

- применения технологий: JavaScript, DHTML, XML, XSLT;

- создания веб проектов с использованием WordPress;

В предложении жду опыт работы, примеры выполненных проектов (2-3 будет достаточно) и желаемая зп в месяц за полный день или полставки.