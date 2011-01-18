Шаблон натянут на Zen_Cart нужно либо переделать на UMI его либо заново сверстать полностью. Ссылка в личку Есть все исходники.
Верстка
Нужен верстальщик
- ответственно подходящий к поставленной задаче;
- доступный в сети хотя бы несколько часов в день;
- понимающий, что такое семантическая верстка;
Необходим опыт:
- верстка HTML/XHTML
- отличное знание СSS
Полезен опыт:
- применения технологий: JavaScript, DHTML, XML, XSLT;
- создания веб проектов с использованием WordPress;
В предложении жду опыт работы, примеры выполненных проектов (2-3 будет достаточно) и желаемая зп в месяц за полный день или полставки.
Выбранный исполнитель
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