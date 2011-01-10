Верстка из PSD

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Закрыт22 заявки366 просмотров

Нужно сверстать из PSD кроссбраузерный, валдный xhtml. Скрин PSD прилагается

цену и портфолио.

14 лет назад
Code5
Орг 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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