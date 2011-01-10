Необходимо поправить верстку у сайта «Лаборатория Тюнинга» http://labtuning.com/ Построен на: - Joomla 1.5.22 (шаблон - JaZeolite II) - VirtueMart 1.1.6 - Community Builder 1.2.2 ...
Верстка из PSD
Нужно сверстать из PSD кроссбраузерный, валдный xhtml. Скрин PSD прилагается
цену и портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сайт http://itprogress.ru/ Свёрстан он ужасно на голом HTML и таблицах. Задача — переверстать главную и внутренние страницы на CSS, сохранив внешний облик сайта. Может быть, где-то с небольшими изменениями. ...Завершен14 лет назад
Имеется картинка-шаблон, по которой нужно создать стиль css а также сверстать саму страницу в шаблонизаторе smarty. Все элементы стиля (тень, закругления и т.д.) должны быть помещены в css(все элементы имеются, нужно их корректно ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сделать копию сайта, в одну страничку и с одной php функцией записи данных, тех что ввели. Подробности в личку или ICQ 444459596Завершен14 лет назад
Необходимо хорошо, валидно, чисто сверстать макет платника на divах. 1 главная + 2 внутренние страницы. Интересует цена и сроки. и как у вас заказать вёрстку. оплата вебмани.HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте Необходимо создать сайт для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов. Дизайн разработан Общие пожелания витают в воздухе... Вёрстка не сделана!!! Движок не определён... Пожелания: ...Завершен14 лет назад
Страница сейчас в PSD. Подложка меню слева при добавлении пунктов должна растягиваться. Ссылки должны быть текстом, а не картинками. 100% сходство шрифтов не обязательно, но штифт должен выглядеть примерно как на макете. ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Есть следующая задача. Есть сайт, на сайте есть блог wordpress, надо изменить дизайн блога, чтобы был максимально похож на сайт, если конкретней: - изменить фон - добавить шапку ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно почистить код (авторский шаблон с доработками) на платформе blogger, html + скрипты. Без вирусов. Задача - уменьшить размер и оптимизировать в целом, убрать мусор. Сайт на украинском языке.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть 2 дизайна для vbulletin 3.8 Один в PSD + шаблон для 3.8 Второй только шаблон для 3.8 Оба нужно натянуть на vbulletin 4 suiteHTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад