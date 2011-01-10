Нужно сделать копию сайта, в одну страничку и с одной php функцией записи данных, тех что ввели. Подробности в личку или ICQ 444459596
Требуется верстка
Имеется картинка-шаблон, по которой нужно создать стиль css а также сверстать саму страницу в шаблонизаторе smarty.
Все элементы стиля (тень, закругления и т.д.) должны быть помещены в css(все элементы имеются, нужно их корректно добавить в css).
Иконки для разделов размещаются в шаблоне.
Запрещается использовать «div id=», разрешено: «div class=»
Страница должна проходить проверку на стандарты.
На стадии выбора исполнителя общение исключительно через сайт.
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