Требуется верстка

Имеется картинка-шаблон, по которой нужно создать стиль css а также сверстать саму страницу в шаблонизаторе smarty.

Все элементы стиля (тень, закругления и т.д.) должны быть помещены в css(все элементы имеются, нужно их корректно добавить в css).

Иконки для разделов размещаются в шаблоне.

Запрещается использовать «div id=», разрешено: «div class=»

Страница должна проходить проверку на стандарты.

На стадии выбора исполнителя общение исключительно через сайт.