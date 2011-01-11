Здравствуйте. Есть следующая задача. Есть сайт, на сайте есть блог wordpress, надо изменить дизайн блога, чтобы был максимально похож на сайт, если конкретней: - изменить фон - добавить шапку ...
Требуется верстка одной HTML страницы
Страница сейчас в PSD.
Подложка меню слева при добавлении пунктов должна растягиваться. Ссылки должны быть текстом, а не картинками. 100% сходство шрифтов не обязательно, но штифт должен выглядеть примерно как на макете.
Верстка в div'ах.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно почистить код (авторский шаблон с доработками) на платформе blogger, html + скрипты. Без вирусов. Задача - уменьшить размер и оптимизировать в целом, убрать мусор. Сайт на украинском языке.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть 2 дизайна для vbulletin 3.8 Один в PSD + шаблон для 3.8 Второй только шаблон для 3.8 Оба нужно натянуть на vbulletin 4 suiteHTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется сверстать сайт под modx из PSD. Наличии в портфолио, сверстанных под эту CMS сайтов, обязательно. Желательно это сделать быстро.Завершен14 лет назад
Здравствуйте, ищу исполнителя для разработки 6 шаблонов на ДЛЕ, тема спорт 4 сайта, музыка 2 сайта. Что нужно сделать. 1) Разработать дизайн шаблона 2) Сверстать шаблон ДЛЕ 3) Дописать ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день, товарищи. Требуется сверстать внутренние страницы сайта и прикрутить на движок. ася: 208 514 9 9 0 Оплата по факту яндекс деньгами или переводом на ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно из psd сделать шаблон для движка DLE. вот старый сайт http://www.prosushka.ru/ Всего 4 страницы, две из которых идентичны. Верстка резиновая до 1280. Вот странички. http://img-fotki.yandex.ru/get/4401/cahess.22/0_58ac9_50139bd7_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/4807/cahess.22/0_58aca_5b4a3c94_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/4701/cahess.22/0_58acb_9865a299_orig ...Завершен14 лет назад
- $50
Нужна вёрстка под дле 9.0. Качественно и недорого! Оплачиваем по факту выполненных работ. Ждём Ваших предложений по: ICQ – 570-951-300 Skype – dimamovie. Дмитрий. ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт www.ip96.ru, Joomla 1.5.17, стандартный шаблон Ja_purity Необходимо сделать так, что бы при просмотре этого сайта с нетбука 10", главная его страница отбражалась нормально, без наползания(смещения) правой колонки с модулями, и отображение страниц остальных ...Завершен14 лет назад
- $100
Требуется программист-верстальщик, способный нарезать и залить на сайт новый дизайн, а также сделать изменения для сайта. Цена договорная.Завершен14 лет назад