Требуется верстка одной HTML страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки295 просмотров

Страница сейчас в PSD.

Подложка меню слева при добавлении пунктов должна растягиваться. Ссылки должны быть текстом, а не картинками. 100% сходство шрифтов не обязательно, но штифт должен выглядеть примерно как на макете.

Верстка в div'ах.

HTML
14 лет назад
loaderror
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена великолепно, качественно и в срок. В будущем буду обращаться ещё. Рекомендую.
Хороший человек и заказчик. Оплачено все вовремя! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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