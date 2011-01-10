Правильное отображение страниц сайта при изменении

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка183 просмотра

Сайт www.ip96.ru, Joomla 1.5.17, стандартный шаблон Ja_purity

Необходимо сделать так, что бы при просмотре этого сайта с нетбука 10", главная его страница отбражалась нормально, без наползания(смещения) правой колонки с модулями, и отображение страниц остальных разделов сайта без наползания правой колонки с модулями.

ICQ 444-285-865

[email protected]

8-965-500-500-3

Цена за работу договорная.

Joomla
14 лет назад
Tiger66
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

call007
Эдуард 
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Человек очень хорошо разбирается в своем деле, очень понравилось с ним работать, помог с проектом очень быстро и качественно, быстро отредактировал файл моего проекта и исправил все мои ошибки, хорошее и легкое общение по ICQ с пониманием того что необходимо выполнить,всем рекомендую, мне понравилось, буду обращаться к нему и в будущем.
Рад сотрудничеству, рекомендую.

Заявки фрилансеров

call007
Эдуард 
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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