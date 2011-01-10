Правильное отображение страниц сайта при изменении

Человек очень хорошо разбирается в своем деле, очень понравилось с ним работать, помог с проектом очень быстро и качественно, быстро отредактировал файл моего проекта и исправил все мои ошибки, хорошее и легкое общение по ICQ с пониманием того что необходимо выполнить,всем рекомендую, мне понравилось, буду обращаться к нему и в будущем.