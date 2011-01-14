Есть сайт (см приложение) нужно сделать сайт более современным по виду. Сайт на сервере (Debian Lenny amd64). Исполнителю высылаю логин и пароль для доступа (SSH, FTP).
Верстка сайта DIV+CSS. Кроссбраузерно. Валидно
Здравствуйте
Нужно сверстать макет сайта из PSD, 1 страница - просто верстка без натягивания на CMS.
Бюджет 30 $, Срок 2 Дня.
Пишите в ПМ, Скину макет.
Выбранный исполнитель
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