Верстка сайта DIV+CSS. Кроссбраузерно. Валидно

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок209 просмотров

Здравствуйте

Нужно сверстать макет сайта из PSD, 1 страница - просто верстка без натягивания на CMS.

Бюджет 30 $, Срок 2 Дня.

Пишите в ПМ, Скину макет.

CSS
14 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$30
1 день
Отлично выполнил верстку - качественно и в срок. Рекомендую!
Все оплачено вовремя без особых притензий.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад