Верстка макета. Приватно для iskander2525

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка107 просмотров

Нужно сверстать макет

14 лет назад
KoT
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

iskander2525
Николай 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу, все выполненно быстро и качественно! Очень доволен! РЕКОМЕНДУЮ!
Хороший заказчик. Четкое тз и мгновенная оплата. Надежный, рекомендую!

Заявки фрилансеров

iskander2525
Николай 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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