Верстка drupal 6 xtrim

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок227 просмотров

Требуется верстка для экстрим сайта

Drupal
14 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

dark_kz
Дархан 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$200
7 дней
Пропал после предоплаты человек не закончил работу не отвечает на посылы в аське и через пм. настоятельно не рекомендую к сотрудничеству как неблагонадежного и нехорошего человека

Заявки фрилансеров

dark_kz
Дархан 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад

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