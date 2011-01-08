Есть сайт (см приложение) нужно сделать сайт более современным по виду. Сайт на сервере (Debian Lenny amd64). Исполнителю высылаю логин и пароль для доступа (SSH, FTP).
Допилить CK-Editor (скин, смайлы, кнопки)
Нужен человек, имеющий опыт работы с CK-Editor. Нужно сделать вот что:
1. в текущем скине мы хотим заменить все иконки/кнопки своими. Ваша задача – описать нам, где хранится каждая из этих картинок (чтобы мы в дальнейшем просто заменили эти картинки своими). Если настройка своего скина требует больше операций (например, настройка внешнего вида выпадающих списков) – вы об этом подробно расскажите.
2. удалить кнопки:
- "вставить/редактировать якорь"
- выпадающий список "Форматирование" (стили абзацев)
- "свернуть панель инструментов"
- "перетащите для изменения размеров"
3. в плагине "Вставить/редактировать ссылку" нужно отключить (скрыть) вкладки: "Цель" и "Расширенный"
4. в плагине "Изображение" нужно отключить (скрыть) вкладки: "Ссылка" и "Расширенный", а во вкладке "Информация о изображении" – убрать поле "Альтернативный текст" и исправить название самой вкладки: "Информация об изображении" (заменяем предлог "о" – "об")
5. убрать стандартный набор смайлов, а вместо него вставить два наших набора (соответственно нужно добавить вторую кнопку выбора смайлов или в окне выбора смайлов отображать два набора, разделенные линией). Порядок смайлов в окне выбора:
- набор Standart: smile, laughter, wink, love, kiss, embraces, tongue, dream, constraint, insult, surprise
- набор Glitter_loveangel: i, you, love, kiss, angel, baby, beauty, my, sweet, super
Разумеется смайлы должны сохраняться вместе с текстом, и при его повторном редактировании и просмотре – видны. Поэтому для них, видимо, нужно будет придумать собственные bb-code (или как там они хранятся).
6. в конце удалить все лишние файлы и папки (в т.ч. неиспользуемые скины и плагины)
Мы предоставим архив: испльзуемая нами сборка CK-Editor, файл index.html для тестирования, два набора наших смайлов.
Оплата: wmu, wmr, wmz.
Предложения из одного слова "обращайтесь" не рассматриваются ;)
Пожалуйста, сразу называйте ваши сроки и цену (адекватную).
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