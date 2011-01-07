Верстка под IE 7

Нужно что бы сайт отображался в IE7 так же как и в Chrome http://maksim.bazasdam.ru/

Если будут хорошие предложения по дизайну поиска, то эта работа тоже будет оплачена.

В приложении: на гланой забыли добавить 2 треугольника, на странице поиска иконки в фильтрах.