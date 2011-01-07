Верстка под IE 7

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Закрыт4 заявки181 просмотр

Нужно что бы сайт отображался в IE7 так же как и в Chrome http://maksim.bazasdam.ru/

Если будут хорошие предложения по дизайну поиска, то эта работа тоже будет оплачена.

В приложении: на гланой забыли добавить 2 треугольника, на странице поиска иконки в фильтрах.

14 лет назад
semen256
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13 лет назад

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bigolub
49 лет
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4 года назад
14 лет назад
$20
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Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад