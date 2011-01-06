Нужен в одном лице верстальщик и програмист (знание самого WP, javascript, Jquery, PHP, желательно хорошее знание англ. языка) для натяжки макетов на Wordpress, возможно долгосрочное сотрудничество. От вас ваше портфолио и цены.
Работа с CSS стилями
В странице есть такой код его нужно скрыть задав код в стилях цсс дисплай но, но есть проблема у меня не вышло так как код не заключен в див, может можно както в цсс скрыть по такому параметру
начало будет
конец будет .
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