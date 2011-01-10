Приватный проект для Харитонова Роберта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки164 просмотра

Требуется сверстать макет. Детали в привате

14 лет назад
for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Как я и ожидал, работа сделана профессионально и в оговоренный срок. Роберт четко знает свое дело, задает минимум вопросов по существу, может пойти навстречу в не очень стандартной ситуации. Что тут добавить... профессионал, с которым легко и приятно работать.
Дмитрий очень приятный заказчик, очень легко и интересно работать с такими людьми. Спасибо за сотрудничество!

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operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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