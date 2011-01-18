Требуется доработать верстку проекта autoshield.ua возможно участие в расширении функционала
Требуется верстка сайтов
Фирме требуется верстальщик сайтов. Пока только для одного вебсайта, но если работа будет проделана хорошо, исполнитель, по его желанию, может работать у нас на постоянной основе удалённо.
Суть работы:
Исполнителю будет предоставлен PSD дизайн и CSS файл (с уже прописанными стилями для базовых элементов - типа h1-h6, form, label, input и т.п.). На основе этого всего исполнителю следует грамотно сверстать вебсайт.
Требования:
1. Только безтабличная вёрстка - XHTML/CSS.
2. Знание Jquery и умение имплементировать такие компоненты как слайдшоу, валидация форм, открытие popup окошек.
3. Кросс-браузерная вёрстка
4. Неплохая скорость работы
Плюсы:
1. Хотя бы базовое знание PHP
2. Имплементация нестандартных шрифтов (например, cufon технология)
3. Умение работать с Photoshop, и на основе исходного PSD файла создавать новые элементы дизайна (например, баннер для новой рубрики, слайд для слайдшоу и т.п.).
4. Английский язык
Пример вёрстки и имплементации jquery, которую мы бы хотели видеть - http://newvinylwindows.ca/
Выбранный исполнитель
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