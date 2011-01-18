Требуется верстка сайтов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок315 просмотров

Фирме требуется верстальщик сайтов. Пока только для одного вебсайта, но если работа будет проделана хорошо, исполнитель, по его желанию, может работать у нас на постоянной основе удалённо.

Суть работы:

Исполнителю будет предоставлен PSD дизайн и CSS файл (с уже прописанными стилями для базовых элементов - типа h1-h6, form, label, input и т.п.). На основе этого всего исполнителю следует грамотно сверстать вебсайт.

Требования:

1. Только безтабличная вёрстка - XHTML/CSS.

2. Знание Jquery и умение имплементировать такие компоненты как слайдшоу, валидация форм, открытие popup окошек.

3. Кросс-браузерная вёрстка

4. Неплохая скорость работы

Плюсы:

1. Хотя бы базовое знание PHP

2. Имплементация нестандартных шрифтов (например, cufon технология)

3. Умение работать с Photoshop, и на основе исходного PSD файла создавать новые элементы дизайна (например, баннер для новой рубрики, слайд для слайдшоу и т.п.).

4. Английский язык

Пример вёрстки и имплементации jquery, которую мы бы хотели видеть - http://newvinylwindows.ca/

CSSjQueryPHP
14 лет назад
Awmedia
Алекс 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$80
1 день
Очень понравилось. Быстро и качественно выполнил вёрстку и имплементировал необходимые jquery компоненты. Рекомендую.
Все быстро, чётко, эмоции только положительные, абсолютно адекватный и понимающий заказчик. Всегда бы так. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад