Нужно сверстать не сложный шаблон для Joomla. PSD вышлю исполнителю. Оставляйте примерные сроки и цену.
Верстка и Ajax программирование
Здравствуйте.
Требуется сверстать страничку (Главная)
http://s005.radikal.ru/i212/1012/8f/e1d861fe0ea1.jpg
На скриншоте видно, что обмен происходит в 4 шага.
Тут то мы и вспоминаем про Ajax(только jQuery). От вас требуется сделать красивую смену "центровины", тоесть перемещения на следующий шаг. Просто смена дивов на визибл не подходит. Нужно плавно и красиво, а главное БЫСТРО переключить шаги обмена.
Дивами, валидно, кроссбраузерно (Включая ие6)
Цена, сроки.
Обращаю ваше внимание на то, что вам еще нужно программировать на Ajax(и именно jQuery), а не только сверстать.
Все макеты(.jpeg) -> http://rapidshare.com/files/440801118/jpg.rar (14 штук)
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