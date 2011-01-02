Верстка и Ajax программирование

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок235 просмотров

Здравствуйте.

Требуется сверстать страничку (Главная)

http://s005.radikal.ru/i212/1012/8f/e1d861fe0ea1.jpg

На скриншоте видно, что обмен происходит в 4 шага.

Тут то мы и вспоминаем про Ajax(только jQuery). От вас требуется сделать красивую смену "центровины", тоесть перемещения на следующий шаг. Просто смена дивов на визибл не подходит. Нужно плавно и красиво, а главное БЫСТРО переключить шаги обмена.

Дивами, валидно, кроссбраузерно (Включая ие6)

Цена, сроки.

Обращаю ваше внимание на то, что вам еще нужно программировать на Ajax(и именно jQuery), а не только сверстать.

Все макеты(.jpeg) -> http://rapidshare.com/files/440801118/jpg.rar (14 штук)

AJAXjQuery
14 лет назад
tag-egor
Егор 
32 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад
$320
4 дня
Крайне не рекомендую Сергея как исполнителя. 1. Превысил срок заказа с 4 до 7ми дней(Мотивировал тем, что была поздно получена предоплата. Сергей уезжал на двое суток, а кидать деньги вникуда я не собирался, поэтому предоплату внес на третий день) 2. Безалаберное исполнение заказа. Половина картинок не нарезаны, не написаны для них css-классы. 3. Не отвечает на личные сообщения в аське, скайпе. Обещал дописать два дополнительных класса "через два часа", прошла неделя. 4. Не читает тз, делает как считает нужным. (В ТЗ было ЧЕТКО указано, использовать только jQuery фреймворк, никакого чистого JS. Требование было проигнорировано) Увы.

Заявки фрилансеров

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад

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