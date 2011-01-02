Верстка и Ajax программирование

Крайне не рекомендую Сергея как исполнителя. 1. Превысил срок заказа с 4 до 7ми дней(Мотивировал тем, что была поздно получена предоплата. Сергей уезжал на двое суток, а кидать деньги вникуда я не собирался, поэтому предоплату внес на третий день) 2. Безалаберное исполнение заказа. Половина картинок не нарезаны, не написаны для них css-классы. 3. Не отвечает на личные сообщения в аське, скайпе. Обещал дописать два дополнительных класса "через два часа", прошла неделя. 4. Не читает тз, делает как считает нужным. (В ТЗ было ЧЕТКО указано, использовать только jQuery фреймворк, никакого чистого JS. Требование было проигнорировано) Увы.