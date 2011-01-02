Всем Привет! С Новым годом! Ребят у меня есть psd теперь нужен верстальщик который бы взялся сверстать мне шаблон для dle + модули которые необходимы, т.е. создать полноценный шаблон как задумывался. ...
Верстка по Ево топ сайт
Верстка готового маккета и натяжка на евотопсайт
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