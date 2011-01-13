Установка дизайна на UKOZ'e

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки288 просмотров

Есть сайт со старым дизайном, cms - UKOZ. Есть новый дизайн (не шаблонный, индивидуальный). Необходимо установить новый дизайн вместо старого и проверить работоспособность.

14 лет назад
flame0405
67 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vladislav_roy
Владислав 
32 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$45
3 дня
Четкое и граммотное выполнение работы. Своевременное внесение корректировок, внимательность к деталям. Рекомендую Владислава как ответственного и приятного исполнителя.
Лидия очень хороший заказчик. Понятно объясняет что и как нужно. Приятна в общении :) Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vladislav_roy
Владислав 
32 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад