Сверстать простейший сайт в html

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок308 просмотров

Нужно сверстать простейший сайт в хтмл, шапка, 6 пунктов меню, текст в контенте и простая форма отправки сообщения с сайта.

Если сработаемся, надеюсь на дальнейшее сотрудничество (впереди три крупных проекта, на которые требуется толковый верстальщик).

Прошу в заявке указывать реальные вами сверстанные сайты (одного хватит).

Макет покажу реальным кандидатам. Заявки ваши скрыты от других пользователей. Вопросы можете задавать в личке.

Спасибо.

HTML
14 лет назад
Ookami
32 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Очень довольна, что выбрала Михаила. В считанные часы работа была выполнена, все в наилучшем виде, чистый грамотный код. Приятен в общении, тактичен и вежлив. Спасибо огромное. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, приятный в общении человек. Думаю и дальше будем плодотворно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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