Сверстать простейший сайт в html

Нужно сверстать простейший сайт в хтмл, шапка, 6 пунктов меню, текст в контенте и простая форма отправки сообщения с сайта.

Если сработаемся, надеюсь на дальнейшее сотрудничество (впереди три крупных проекта, на которые требуется толковый верстальщик).

Прошу в заявке указывать реальные вами сверстанные сайты (одного хватит).

Макет покажу реальным кандидатам. Заявки ваши скрыты от других пользователей. Вопросы можете задавать в личке.

Спасибо.