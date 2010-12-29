Здравствуйте, Уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать простенькую страницу. Работы для профессионала на 30-40 минут. В лс не писать, сам выберу кого нужно. Оплата 20$ ...
Вёрстка страницы - вход в Личный кабинет
Приветствую.
Нужно сверстать современный вход в систему с применением логотипа, расположение по центру экрана.
Страница должна отображаться без ошибок во популярных браузерах.
Представлять две страницы: одна входа, другая вход с произошедшей ошибкой, например неверный логин и пароль.
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