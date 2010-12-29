Вёрстка страницы - вход в Личный кабинет

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки148 просмотров

Приветствую.

Нужно сверстать современный вход в систему с применением логотипа, расположение по центру экрана.

Страница должна отображаться без ошибок во популярных браузерах.

Представлять две страницы: одна входа, другая вход с произошедшей ошибкой, например неверный логин и пароль.

14 лет назад
infmsk24
33 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров