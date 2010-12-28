Доброго времени суток Уважаемые верстальщики. Есть сайт на DLE 9.0. www.zzk.kz Шефу понравился шаблон именно этот. А он только на его буке нормально отображается, потому что там разрешение высокое. Нужно что ...
Сверстать и подключить под joomla
Необходимо сверстать и подключить под joomla верстку. Сайт не сложный.
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