Доброго времени суток Уважаемые верстальщики. Есть сайт на DLE 9.0. www.zzk.kz Шефу понравился шаблон именно этот. А он только на его буке нормально отображается, потому что там разрешение высокое. Нужно что ...
Отредактировать верстку
Небольшая срочная работа на час, есть 25 HTML страниц сайта все, что необходимо - удалить с каждой страницы 2 кусочка кода отвечающих за вывод меню и перезалить на фтп.
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