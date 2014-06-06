Отредактировать верстку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки208 просмотров

Небольшая срочная работа на час, есть 25 HTML страниц сайта все, что необходимо - удалить с каждой страницы 2 кусочка кода отвечающих за вывод меню и перезалить на фтп.

HTML
14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vladislav_roy
Владислав 
32 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Все отлично!
Ответственный заказчик - четкое задание, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vladislav_roy
Владислав 
32 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта

    $20

    Доброго времени суток Уважаемые верстальщики. Есть сайт на DLE 9.0. www.zzk.kz Шефу понравился шаблон именно этот. А он только на его буке нормально отображается, потому что там разрешение высокое. Нужно что ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Оптимизация шаблонов под DLE 9.0

    Легкое задание! 3 DLE шаблона, версий 7.* , 8.* уж точно не помню каких версий, но старенькие. Нужно полностью оптимизировать их под 9.0, добавить все необходимое, исправить недочеты шаблонов. Предоставить отчет об внесенных изменениях обязательно!

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить баг отображения страницы (HTML+CSS)

    $5

    Страница тут - http://stomatologist.com.ua/test/index.html Некорректно отображается блок "Контакты", находящийся в левом блоке страницы, ниже меню услуг (см. на левый угол телефонного аппарата). Требуется сделать так, чтобы блок "Контакты" был "привязан" к ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка сайта на WordPress

    Доработка сайта на WordPress Нужен человек или 2 на постоянную!! работу, но при этом, занимающую не более 20-30% Full Time со знанием HTML (верстка) и опыт MySQL, PHP, XML, WordPress ..

    HTMLMySQLPHPWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменения шаблона (джумла)

    Сайт готов на джумле, сделан из бесплатного шаблона для джумлы. Нужны некоторые изменения шаблона: справа колонку убрать, верхнее меню убрать, соатвив гориз-й сепаратор, внизу убрать многочисленные ненужные блоки инфы, в центре - сделать новости. ...

    Joomla
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка 7 страниц

    Необходимо сверстать 7 страниц + добавить админку с функцией добовления новостей на сайте http://www.weblancer.net/files/projects/2377/237702/works/159173.jpg

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Качественная верстка, удобная для разработчиков

    http://www.dropbox.com/gallery/1505690/1/FF-Final-2?h=94dc65 Сверстать сайт. Семантично, кроссбраузерно, резиново. Немного JS для раскрывающихся блоков - все видно по макетам. Нужно что бы разработчикам было потом легко работать с кодом. Интересуют заявки от людей с портфолио, и ...

    JavaScript
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Кроссбраузерная вёрстка 5-6 страниц одного сайта

    $50

    Необходимо _кроссбраузерно_ сверстать 5-6 простых макетов страниц одного сайта. Требования к вёрстке: -Браузеры: IE7+, Opera10+, Firefox3+, Chrome5+, Safari4+ -Стандарты: Валидные XHTML1 strict/transitional + CSS 2.1 -Семантическая вёрстка -Нужно ...

    CSS
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поправить верстку

    Ситуация такая: Есть готовый шаблон, ужасно сверстанный, используются и дивы, и таблицы, и еще много всякого. Требуется переверстать его, подогнать под стандарты и сделать нормально отображаемым во всех современных браузерах. Фактически ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад