Верстка сайта

Доброго времени суток

Уважаемые верстальщики.

Есть сайт на DLE 9.0. www.zzk.kz Шефу понравился шаблон именно этот. А он только на его буке нормально отображается, потому что там разрешение высокое. Нужно что то сделать, так заходящие говорят что у них отображается не удобно. Слишком большой шаблон. Как уменьшить масштаб не верстая ничего, или обязятельно верстать нужно?

За решение этой проблемы могу заплатить 20$

С Уважением

Виталий.