Нужно сверстать в html 10 (можно меньше) однотипных страниц, макеты в PSD. Страницы однотипные, отличаются оформлением и расположением блоков. Пример макета в приложении.
Верстка сайта Express
Срок исполнения - 3 дня, до 30 числа. Нужно кроссбраузерно (Firefox 3, Internet Explorer 6-8, Opera 9-11, Google Chrome) сверстать сайт, исходники в приложении. Оставляйте предложение по цене, сроку и опишите условия работы и оплаты.
Пояснения по заданию:
1) нужно лишь сверстать данные страницы, никаких эффектов javascript не нужно, работа с AJAX тоже не нужна.
2) верстка резиновая, для экранов от 1024x768 (минимальную ширину ограничить до 970 px). Желательно сделать ограничение по растягиванию основного контента страницы на широких экранах, например, не шире 1400 px.
2) левая и правая колонки фиксированы по ширине, тянется только средняя колонка (для тех страниц, где они есть).
3) оранжевая полоса в шапке и серая полоса в подвале растягиваются на 100% экрана, их элементы привязаны к левой и правой колонке.
Пояснения по главной странице:
Горизонтальное меню содержит два пункта - прямые ссылки на другие страницы, и два пункта, клик на которые раскрывает выпадающие под меню формы. Формы есть в скрытых слоях и показаны на дополнительной картинке.
Растягивание средней колонки на главной: баннеры состоят из нескольких частей: фон (растягивается по ширине колонки), картинка (у первого баннера прижимается к левому краю, у второго - к правому, у третьего -две картинки, прижимаются к левому и правому краям) и текст (у первого баннера - привязан к правому краю, у второго - к левому, у третьего - размещается посередине). Серая плашка горизонтального меню также тянется, пункты меню равномерно распределяются по ней.
На внутренних страницах e-order, e-services, e-team, e-tarif основная (центральная) область должна иметь фиксированный дизайн (как в PSD), на остальных - резиновый.
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