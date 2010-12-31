Верстка одной страницы

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  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок262 просмотра

Необходимо сделать верстку на DIV одной страницы.

Сайт http://picstwit.com

Русская версия (http://picstwit.com/russian.html) - копия по сути, поэтому за нее бонусом 1$!

Кроссбраузерно!

Предлагайте адекватные цены!

По всем вопросам в личку, не в ICQ!

14 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
Профессиональный подход к поставленной задаче. Быстрое исполнение. Корректировки по проекту внесены тоже быстро и граммотно. Советую работать с исполнтелем.
Отличный заказчик. Оплатил все сразу после выполнения!

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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